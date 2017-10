Affalterbach Themen aus der Fülle des Lebens

Die betont positiv lebende Künstlerin hat eigene Texte zu den Bildern verfasst, die sie und ihr Mann fotografiert und kunstvoll bearbeitet haben. Als „TrostPoesie“ sind sie in einem Buch zusammengefasst und für alle gedacht, „die einen besonderen Menschen verloren haben und die sich oder auch andere trösten möchten“. Die Leichtigkeit, mit der besonders Stella an das Thema Sterben und Trösten herangeht, spiegelt sich auch in dem farbigen Buch wieder, das Anstoß dafür gegeben hat, einen eigenen Verlag unter dem Label „GlücksVilla“ zu gründen. Auf der jüngst abgehaltenen Buchmesse in Frankfurt wurde das Werk auch unter den Neuerscheinungen vorgestellt.

TrostPoesie soll Mut machen und Trost spenden: mit einer klaren, zärtlichen Sprache oder einer vereinfachenden Sicht, die im Prinzip tiefes Vertrauen darstellt. Stella und Baptist glauben nämlich fest daran, dass es nach dem Tode irgendwie weitergeht. Wie, das beantwortet auch das Buch nicht. Aber die farbig gehaltenen Seiten und die Textinspirationen sollen die Leser mit der Kraft und Freude des Lebens berühren. Sie wollen erreichen, dass Betroffene nicht im Dunkel und in der Verzweiflung verharren. „Deshalb sind wir auch ganz weg vom Trauerrand und dem traditionell verwendeten Grau und Schwarz“, erklären die beiden Künstler, die auch als Grafiker arbeiten. Baptist versteht sich dabei als Handwerker, der den Bildern den letzten Schliff gibt, damit sie das Auge nicht nur erfreuen, sondern zudem außergewöhnliche und berührende Stimmungen anbieten.