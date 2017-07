Affalterbach Theaterfreunde machen sich eine Szene

Letztendlich, so ist herauszuhören, sind es kreative Differenzen gewesen, die dazu geführt haben, dass eine Kooperation unter einem gemeinsamen Dach nicht mehr möglich zu sein scheint. „Darum werden wir versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen“, erklärt Zinth. Aktuell sei man noch beim Musikverein Affalterbach untergekommen. In den nächsten Wochen werde sich dann zeigen, wie es weitergeht. Geprüft wird auch, „ob wir komplett selbstständig sein wollen“, so Zinth. Mit derzeit fünf Mitgliedern – allesamt Frauen – wäre das Ensemble für eine Vereinsgründung jedoch zu klein. „Aber da gibt es ja noch unsere Männer“, sagt Monika Zinth lachend.

Die Spielstätte in Wolfsölden wird den Aktricen allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen. Was Monika Zinth bedauert. „Schließlich hatten wir dort ein bestehendes Haus mit einer festen Bühne.“ Sie ist aber zuversichtlich, am liebsten in Affalterbach oder aber wenigstens in der Umgebung Auftrittsmöglichkeiten zu finden.