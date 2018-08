Affalterbach Spritziger Sing mit Unsing

Wolle Kriwaneks „I muss die Strosabo no kriega“ bieten die Füenf hochachtungsvoll im Original. Ansonsten bleibt Mundart Ausnahme. Jeden Song, ob selbst komponiert oder gecovert, präsentieren sie in vollmundigem Vokalsound ohne Stütze. Nur hier und da eine Rassel im Hintergrund, auch mal ein paar Flöten zur Dekoration, sonst gibt’s nackte fünfstimmige Bühnenpower, Quatsch inklusive.

Auch mit kritischen Untertönen, wie bei der „coolsten Scheiße im Netz“. Kreuz und quer wird vergackeiert, „Schlagerfuzis“ wie Patrick Lindner ebenso wie Trends, etwa Bollywood Musik. „Man hier hat’s 48 Grad“, kommt prompt die Entlastung von der Bühne. Trotz der extremen Witterung bleibt die Show unkompliziert und entspannt. Die Comedy Gruppe passt in die heimelige Atmosphäre in 7-Eichen. Sie würden gefühlt jedes Jahr auftreten, erklärt Feinauer am Freitag, gehörten praktisch schon zur Familie. Und die Band ist kaum jünger als das Biergartenkonzept. Der erste von 14 Tonträgern, ein Mitschnitt des Liveauftritts im Theaterhaus Stuttgart, wurde 1998 publiziert. Mit ihrer neunten Show werden die Musikkomiker ab Herbst offiziell on Tour gehen. Am Freitag kommt das Publikum in den Genuss einer quirligen Mischung von Passagen aus verschiedenen Programmen. „Zu wenig bunt ist ungesund“ philosophieren die Füenf beispielsweise brandneu und kriegen ebenso tosenden Beifall für ihren Hit „Mir im Süden“.