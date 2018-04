Affalterbach Spielend Geschichten erzählen – ganz ohne Worte

Die Bandbreite der durch die Musik übermittelten Gefühle an diesem Abend ist in Worten kaum zu fassen. Mal euphorisch und hoffnungsvoll, mal verzweifelt und wütend. „Wütend auf das Instrument, nein, das könnte ich nie sein“, stellt sie fest. „Aber wenn wütend energisch heißt, ist das für mich ein großes Kompliment.“ Ihr Anliegen ist es, authentisch zu sein, sie bettet jeden Ton im Spielmoment in ein Gefühl. Das gelingt, im Nu springt der Funke über. Immer wieder betont sie die Neuartigkeit ihres Instruments und dessen Interpretation, „wir Schlagzeuger können eben nicht auf jahrhundertelang archivierte Literatur zurückgreifen“. Das, so scheint es, lässt sie mit doppelt geschärftem Blick durch den Alltag gehen. Überall verbirgt sich Musik – spielgewandt lässt sie eine Plastikwasserflasche zum Instrument aufleuchten. Ein Alltagsgegenstand, alles andere als alltäglich betrachtet, in ihrer Interpretation der Improvisation „Soul of a bottle“ von Alexej Gerassimez. Mit ihren Fingernägeln kreist sie über den Flaschendeckel, schnipst gegen den Hals und Flaschenbauch.

Dem Soloteil folgt der Duoteil mit Pianistin Carina Sylvia Madsius. Die beiden Musikerinnen ergänzen einander hervorragend. Der Höhepunkt ist eine Uraufführung des Stücks „Zwischen den letzten Lichtern“ von Christoph Verworner. Einmal mehr legt Vivi Vassileva Spielgewandtheit und Experimentierfreude an den Tag: Für die Mehrheit aller Zuhörer dürfte es das erste Mal gewesen sein, einem mit Kontrabassbögen gestrichenen Vibraphon zu lauschen. Ein Gesamtwerk, das jeden Zuhörer mit geschärftem Blick für uns täglich umgebende Klangpotenziale entlässt.