Affalterbach/Schießen Verbandsfehler kostet SVA wohl die Punkte

Aber der Reihe nach: Das Wochenende hatte schon unglücklich begonnen. Denn das Gewehr der Inderin Chandela Apurvi, die an Position eins schoss, war beim Transport beschädigt worden. „Eine neue Waffe in der nötigen Qualität war nicht so schnell aufzutreiben, also haben wir ihr Gewehr notdürftig repariert“, erklärt Trainer Knut Boettig. Dennoch reichte es für einen 393:382-Sieg. Andreas Kohler an Position zwei schoss mit 390 Ringen „eines seiner besten Wettkampfergebnisse“, wie Boettig zufrieden feststellt – der zweite Punkt für den SVA. Frank Jekel lag an drei frühzeitig entscheidend zurück und hatte mit 375:384 das Nachsehen.

An Position vier kam die erst 16-jährige Jasmin Maifeld mit Tränen in den Augen vom Schießstand. Dabei hatte sie mit 386:377 deutlich gewonnen, ärgerte sich aber über die letzte Serie mit nur 92 Ringen. „Zurecht“, urteilt Knut Boettig. „Sie ist angesichts des klaren Vorsprungs nachlässig geworden. Sie hatte am Ende genug Zeit, der letzte Schuss muss eine Zehn sein. Aber sie ist noch jung“, hat der Trainer auch Verständnis. Eine für sein Alter sehr solide Leistung bot Colin Fix an fünf, der mit 388:384 den vierten SVA-Punkt holte.