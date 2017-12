Affalterbach/Schießen Schützen droht der zweite Abstieg in Folge

Die Folge: Während Andreas Kohler, Jasmin Maifeld und Frank Jekel auf die Positionen eins bis drei aufrückten, kamen Cornelia Heinecke und Tim Benz erstmals in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Die beiden schießen sonst in der dritten Mannschaft des SVA in der Bezirksoberliga. Die zweite Mannschaft in der Württembergliga hatte der Verein vor der Saison schließlich abmelden müssen, da das Zweitliga-Team späte Abgänge zu verzeichnen hatte, auf die der SVA personell nicht mehr reagieren konnte. Da hatte das Unheil nach dem Abstieg also bereits seinen Lauf genommen.

Am Sonntag war für den SVA also „nichts zu holen“, musste Knut Boettig erkennen. 0:5 unterlag das Team dem SV Fenken, bei dem erstmals der starke Russe Kirill Grigarian an Position eins schoss. Und auch gegen den Gastgeber SV Schopp war der SVA beim 1:4 chancenlos. Jasmin Maifeld sicherte den einzigen Punkt des Tages.

Beim letzten Wettkampftag am 14. Januar in Gruibingen muss der Tabellenachte Affalterbach nun aller Voraussicht nach beide Duelle gegen den Sechsten SV Jockgrim und den Fünften KKSV Heitersheim gewinnen, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen. „Normalerweise gibt es einen Absteiger, was aber davon abhängt, wer aus der 1. Bundesliga absteigt. Das wissen wir noch nicht“, so Knut Boettig. Er ist sich sicher, die Klasse halten zu können. „Es besteht Hoffnung, auch die Moral in der Mannschaft stimmt. Wir lassen die Köpfe nicht hängen“, schildert der Trainer.

Und sollte doch der Abstieg in die Württembergliga folgen, ist bereits klar: „Dann wollen wir wieder hoch, das hat die Mannschaft schon gesagt.“ Damit es soweit gar nicht erst kommt, möchte Knut Boettig jetzt in der Adventszeit „eine extra große Kerze anzünden“, wie er lachend sagt. Denn den Glauben an das Gute im Luftgewehr-Sport, den haben sie in Affalterbach trotz allem nicht verloren.