Affalterbach/Schießen „Mit etwas Glück können wir uns halten“

Affalterbach - Vergangene Saison sind die Luftgewehrschützen des SV Affalterbach aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Am Sonntag ab 10 Uhr beginnt nun mit einem Heimwettkampftag die neue Saison in der 2. Bundesliga. Das Team, das dabei für die Gastgeber im Affalterbacher Schützenhaus an den Start geht, ist weitgehend neu zusammengestellt. Lediglich die Inderin Chandela Apurvi hat bereits vergangene Saison für den SVA an Position eins geschossen, zudem hatte Andreas Kohler zwei Einsätze.