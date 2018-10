Die Spielerinnen und Spieler traten in bunt gemischten Doppel-Paarungen, die von Sportwartin Petra Rudszuck ausgelost wurden, an und sammelten fleißig Punkte. Erschwert wurde das Ganze bei der Wärme durch das ordnungsgemäße Tragen einer lustigen Kopfbedeckung. So manch Teilnehmer entschied sich sehr schnell, die warme Mütze beim Spielen gegen einen luftigen Sonnenschutz zu tauschen. Viermal musste jeder antreten und es kamen tolle und hart erkämpfte Ballwechsel zustande. Am Ende gab es mit Margret Ries, Tobias Heermann und Peter Lanig gleich drei Sieger des Turniers.