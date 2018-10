Fest stehe, dass es auf alle Fälle auch in Zukunft in der Apfelbachgemeinde eine entsprechende Anlaufstelle für den Brief- und Paketverkehr geben werde: „Affalterbach ist ein Pflichtstandort“, so Gimber. Man versuche, so schnell wie möglich wieder etwas einzurichten, notfalls auch mit eigenem Personal. „Aber ob wir das nahtlos hinbekommen, kann ich derzeit noch nicht sagen“, erklärt Gimber weiter.