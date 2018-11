Affalterbach Plan für Schulturnhalle stößt auf Interesse

Affalterbach - Wir nehmen viel Geld in die Hand, deshalb ist es uns wichtig, die Affalterbacher von Anfang an mit einzubeziehen“, sagte Bürgermeister Steffen Döttinger bei der Bürgerversammlung am Montagabend in der Kelter, zu der etwa 140 Menschen gekommen waren. Das viele Geld – der ersten Abschätzung zufolge stark vier Millionen Euro – wird für den Bau der neuen Schulturnhalle benötigt, die auch vom Turn- und Sportverein (TSV) genutzt wird. Der Neubau sei unumgänglich, betonte Döttinger: „Die Duschen sind sehenswert, geradezu nostalgisch, und der letzte, der duscht, hat kein warmes Wasser mehr.“ Auch sonst befinde sich die fast 50 Jahre alte Halle in einem Zustand, der eine Sanierung unwirtschaftlich mache, erklärte er auf Nachfrage eines Bürgers. Im zeitigen Frühjahr 2019 wolle man sich mit den Nutzern zusammensetzen, um die Details zu klären. Fest stehe, dass Veränderungen am Freizeitplatz nötig seien, und außerdem werde ein Platz für eine Mensa vorgesehen, „falls mal die Ganztagesschule kommt“. Derzeit sei das jedoch nicht der Fall, trat Döttinger anderslautenden Gerüchten entgegen.