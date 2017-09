Affalterbach Penny erwägt, eine Zufahrt zu sperren

Seit Mitte August ist der Parkplatz am Affalterbacher Penny-Markt nun durch eine Barriere in der Mitte so aufgeteilt, dass Autos den Parkplatz nicht mehr als Durchfahrt zwischen Siemensstraße und Krautgärten nutzen können. Die Anwohner in den Dorfwiesen und weiter nördlich berichten jetzt von deutlich weniger Verkehr. Im abgetrennten Teil des Parkplatzes zum Gewerbegebiet hin werden jetzt aber offenbar die Parkplätze knapp. „Der Penny ist auf uns zugekommen und sagte, die Unterteilung des Parkplatzes, wie sie aktuell vorgenommen wurde, ist ihm so nicht recht“, berichtete Bürgermeister Steffen Döttinger in der Sitzung des Gemeinderates.

Der Betreiber des Supermarktes möchte die Barriere daher weiter zu den Krautgärten hin verschieben, wie er gegenüber der Verwaltung mitteilte. Viel weniger Autos parken tagsüber dem Betreiber zufolge auf der Parkplatz-Hälfte zu den Krautgärten hin als auf dem südlichen Teil in Richtung des Gewerbegebiets. Die Betreiber des Supermarktes haben nun eine andere Einteilung vorgeschlagen, die mehr Parkplätze im südlichen Bereich mit der Zufahrt Siemensstraße schafft. „Falls das nicht zum Erfolg führt, wären sie auch dafür, die Zufahrt Krautgärten ganz zu sperren.“ Diese Entwicklung überraschte nun nicht nur die Räte, sondern auch den Bürgermeister selbst: „Das finde ich auch eine interessante Aussage“, so Döttinger. Offenbar ist die Kundenfrequenz aus der Ortsmitte eher gering. Claudia Koch von der Unabhängigen Liste erklärte Pennys Sichtweise auf die offenbar verzichtbare Zufahrt Krautgärten vor allem mit Kundschaft, die dort zu Fuß zum Discounter kommt. Hans Steidle (CDU) gab zu bedenken, dass Dauerparker aus seiner Sicht dafür verantwortlich sind, dass zu wenig Parkplätze verfügbar sind.