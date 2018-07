Affalterbach Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Mindestens sechs Wochen wird die Sperrung für die Asphaltsanierung dauern, der Verkehr dann über Erdmannhausen umgeleitet. Zeitgleich in Angriff genommen werden nun Kanalarbeiten. Zudem sollen neue Wasserleitungen ebenso wie Schachtabdeckungen verlegt, Gehwege abgesenkt und spitze Pflastersteine entfernt werden, die Rollatoren und Rollstühle ausbremsen. Das Land habe nun angefragt, ob die Gemeinde seinen Part gleich mit ausführt, so Döttinger in der Sitzung des Gemeinderats. Ziel ist, alles aus einer Hand zu planen und zu steuern. Nun gilt es während eines Termins im Regierungspräsidium eine Vereinbarung über die Kosten zu treffen, in der die Anteile von Gemeinde und Land entsprechend festgelegt werden. Der Bürgermeister informierte: „Die Kosten für Arbeiten an Gehwegen, Wasser- und Abwasserleitungen übernimmt die Gemeinde, ebenso was dafür an Fahrbahndecke aufgebaggert hätte werden müssen.“ Bei der für September geplanten Ausschreibung soll den Baufirmen ein überaus langes Zeitfenster für die Ausführung gewährt werden, um die Preise trotz prall gefüllter Auftragsbücher bei den Baufirmen, die daher wählerischer sein können, niedrig zu halten.