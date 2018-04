Affalterbach Nur Lebendes erzeugt Leben

Doch verbittert agiert Wellenzohn mitnichten. Der sanfte Agrarrebell spricht vielmehr würdig und voller authentischer Überzeugungskraft. Er postuliert sein Wirken, bringt es in Beziehung zu den Naturgesetzen und betont: „Nur Lebendes erzeugt Leben“. Methoden, wie man aus Nahrung Lebens-Mittel mache, liegen ihm am Herzen. Anschaulich beschreibt er, welche natürlichen Helfer seine Arbeit unterstützen. Marienkäfer, Florfliegen und andere tierische Helfer verzehren Schädlinge, die bei ihm so auch ohne Chemieeinsatz verschwinden. „Tun, was das Leben fördert“, lautet die Wellenzohn-Devise, die eine Art systematische „Nichtstun-Landwirtschaft“ propagiert und dafür spricht, ohne Dünger, dem Boden Nährstoffe zuzuführen und widerstandsfähige Pflanzen zu erzeugen. Sein Ziel ist es, „einen Kreislauf zu erzeugen, der sich selbst erhält“.

Sein Appell richtet sich am Schluss auch an die Verbraucher: mit Selbstverantwortung zu handeln und mit einer bewussten Kauf-Entscheidung die Art Landwirtschaft zu unterstützen, die dem Leben diene. Außerdem plädiert Wellenzohn für die Kostenwahrheit und rechnet vor: Ein gespritzter Apfel ist in Wahrheit doppelt so teuer, wie ein biologischer. Man müsse die anfallenden Kosten, wie etwa die der Wasserwirtschaft oder auch für die ärztliche Behandlung in Ansatz bringen. Diese nämlich würden auf alle verteilt, so der Redner, der sich über eine Mentalität, die die eigentlichen Kosten-Verursacher außen vor hält, nur wundern kann.