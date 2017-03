Affalterbach Neue Unterkunft auf den Weg gebracht

So weit muss es aber nicht kommen. Zwar werden auch für das Jahr 2018 ähnlich viele, also weitere circa 30 Plätze gebraucht, „bis dahin könnte ja aber weiterer privater Wohnraum angeboten werden“, formulierte Steffen Döttinger seine Hoffnung. Für diesen Fall hat das Gremium sich am Donnerstag einmütig dafür ausgesprochen, die Verwaltung zum Abschluss weiterer Mietverträge zu ermächtigen.

Darüber hinaus gebe es Signale aus dem Landratsamt, dass je nach Entwicklung der Flüchtlingsströme frühestens 2018 über eine Mietübernahme der landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünfte verhandelt werden könnte, informierte Bürgermeister Steffen Döttinger.

Hinzu kommt der Effekt, dass es innerhalb der bereits im Ort lebenden Menschen zu Veränderungen komme. „Erst am Dienstag sind welche weggezogen“, sagt Steffen Döttinger auf telefonische Nachfrage. Diese hätten in Ludwigsburg eine Wohnung bekommen. „Damit stehen uns diese Plätze ja auch wieder zur Verfügung.“ Abschiebungen habe es bislang in Affalterbach keine gegeben, wobei der Rathauschef solche für die Zukunft nicht ausschließt. „Zum Beispiel leben auch Afghanen bei uns.“ Sammelabschiebungen in den südasiatischen Binnenstaat machen in jüngster Zeit immer wieder Schlagzeilen.

Die Gemeinde hat noch weitere Möglichkeiten, für Wohnraum zu sorgen. Einstimmig hat der Gemeinderat das Stuttgarter Büro ARP damit beauftragt, den Ausbau des Containerstandorts am Bauhof zu planen. Sollten dort etwa 15 Plätze entstehen können, wäre man auch für das Jahr 2018 auf der sicheren Seite, so Steffen Döttinger. CDU-Rat Andreas Neuweiler erinnerte daran, dass es für diesen Standort in der Vergangenheit bereits eine doppelstöckige Planung gab. Dem sei zwar so, pflichtete Bürgermeister Steffen Döttinger bei, „allerdings unter Einbeziehung eines Grundstückes, das nicht im Gemeindebesitz ist“.

Lobend äußerte sich die ULA-Rätin Claudia Koch über die angebotenen Häuser. „Damit ist eine dezentrale Unterbringung garantiert“, sagte sie und bezeichnete das als „Idealform“.

Auch das zunächst nun doch nicht gebrauchte Gebäude in der Seestraße werde im Bedarfsfall so gebaut. Die 32 Plätze sollen in Vierer-Einheiten entstehen. „Damit wird der dezentralen Unterbringung in Einheiten mit nicht mehr als 40 Personen Rechnung getragen“, heißt es in der Sitzungsvorlage in Anlehnung an einen früheren Gemeinderatsbeschluss.