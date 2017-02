Affalterbach Nach 1602 Tagen wieder zurück in der Heimat

Hinter dem 28-Jährigen liegt eine Reise, die ihn quer durch Deutschland, nach Bosnien und Kroatien, nach Frankreich und Spanien, nach Dänemark und Norwegen führte. Ja sogar auf den Färöer Inseln machte er als Bootsbauer Station. „Von dort durfte ich auf einem historischen Zwei-Master mit nach Norwegen segeln“, erinnert er sich an ein besonderes Erlebnis.

Bis zu drei Monate am Stück durfte er in einem Bootsbau-Betrieb verbringen, dann hieß es: weiterziehen. Und das möglichst kostenfrei. Will heißen: zu Fuß oder per Anhalter. „Man weiß dann tagsüber nicht, wo man übernachten wird. Im Sommer legt man sich mit dem Schlafsack in die Natur, im Winter ist das schwieriger“, berichtet er. An seinen Arbeitsstellen übernachtete er mal in der Werkstatt, in einem Camper oder beim Handwerksmeister auf der Couch. „Man lernt, mit wenig auszukommen, und merkt, dass ein Bett oder eine Dusche nicht selbstverständlich sind“, sagt er.

Wo seine Reise hinführen soll, hatte er zwar grob geplant. Viel passierte dennoch spontan. „Man empfiehlt sich als Wandergeselle gegenseitig die Betriebe. Meist war ich alleine unterwegs, an Weihnachten oder Silvester aber zum Beispiel trifft man sich“, berichtet er. Rund 500 Wandergesellen aus Deutschland sind zurzeit unterwegs, nur drei oder vier als Bootsbauer. Sie alle dürfen sich für einen Mindestzeitraum von drei Jahren und einem Tag nicht näher als 50 Kilometer der Heimat nähern. Seine Familie besuchte ihn daher immer wieder an seinen verschiedenen Stationen.

„Im letzten Sommer merkte ich dann, dass die Energie langsam zurückgeht. Da entschloss ich mich, im Frühjahr heimzukommen“, sagt er. Doch allzu lange bleibt er in Affalterbach nicht: „In drei Wochen gehe ich mit meiner Band auf Tour, vielleicht nach Irland.“ So ganz steht das Ziel noch nicht fest. Aber mit Spontanität kennt sich Benjamin Kaltenbach jetzt ja bestens aus.