Affalterbach – Mit schweren Verletzungen musste eine 25-Jährige am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Motorradfahrerin war gegen 6.15 Uhr auf der Kreisstraße 1669 in Richtung Hochdorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Affalterbach kam sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Hecke. Die Kawasaki war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 4000 Euro.