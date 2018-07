Affalterbach/Marbach Frau überschlägt sich zweifach mit ihrem Wagen

Affalterbach/Marbach - Eine junge Frau ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der L1127 zwischen Affalterbach und Marbach von der Straße abgekommen und hat sich zweifach überschlagen. Nach Angaben der Polizei war die Frau Richtung Marbach unterwegs und vermutlich unaufmerksam. Sie geriet mit ihrem Ford auf die Gegenfahrbahn, lenkte dagegen und rauschte auf den Grünstreifen am Rand ihrer Fahrspur. Das Auto überschlug sich in Folge zwei Mal. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihr Wagen endete als Totalschaden und wurde abgeschleppt.