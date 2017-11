Affalterbach/Marbach - An einem in der August-Lämmle-Straße geparkten BMW schlug ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch die hintere rechte Dreiecksscheibe ein und gelangte so in das Fahrzeug. Dort baute er das Lenkrad aus und klaute Bargeld in geringer Höhe. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2.500 Euro. Vermutlich derselbe Täter machte sich auch im Ulmenweg in Marbach an einem BMW zu schaffen und entwendete auch hier das Lenkrad. Zudem ließ er CDs und einen USB-Stick sowie einen geringen Bargeldbetrag aus dem Fahrzeug mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0 71 ­44 / 90 00, entgegen.