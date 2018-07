Affalterbach/Leichtathl. Affalterbacher Jungen holen den Pott

Bei den Mädchen waren die Starterinnen aus Hochdorf besonders erfolgreich. In vier der sechs Wettbewerbe gewannen Sportlerinnen des SGV. Einen Affalterbacher Sieg gab es für Fanny Schwab, die in der Altersklasse W8 ganz vorne landete. 9,7 Sekunden im Sprint, 2,90 Meter beim Weitsprung und 12 Meter im Ballwurf bedeuteten Platz eins. Lotta Feil aus Erdmannhausen wurde in der Altersklasse W7 Erste. Der große Pokal für die Mannschaftswertung ging aber nach Hochdorf.

Nicht ganz so eindeutig fiel die Entscheidung bei den Jungen aus. Jeweils zwei Siege gingen an Leichtathleten aus den drei Gemeinden. Affalterbacher Siege gab es in den Altersklassen M11 und M12. Mike-Leon Müller gewann die Konkurrenz des Jahrgangs 2007 mit 8,3 Sekunden im Sprint, 3,37 Metern beim Weitsprung und 31,5 Metern beim Ballweitwurf. Fynn Rieger gewann beim Jahrgang 2006 mit 11,3 Sekunden im Sprint, 4,02 Metern im Weitsprung und 28,5 Metern beim Wurf. Siege für Erdmannhäuser Starter holten Emilian Ilg in der Altersklasse M9 (8,5 sek/Sprint; 3,46 m/Sprung; 29m/ Wurf) und Daniel Kubin in der Altersklasse M8 (9,3 sek/Sprint; 3,05 m/Sprung; 18m/Wurf). In den anderen Altersklassen gewannen Hochdorfer Nachwuchsathleten. Die besseren Einzelergebnisse der Affalterbacher gaben schließlich den Ausschlag über den Sieg. Somit blieb der Pokal zum zweiten Mal in Folge in Affalterbach.