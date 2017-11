Affalterbach - Ein Lastwagen ist am Mittwoch gegen 6.40 Uhr auf der Kreisstraße 1604 zwischen Affalterbach und Kirchberg nicht auf seiner Fahrbahn geblieben. Eine 40-Jährige in ihrem Opel musste ausweichen und landete im Grünstreifen. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.