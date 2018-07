Affalterbach Kleiner Mann mit ganz großer Stimme

Seine bis auf den „Hello Kitty“-Aufkleber ganz normal wirkende Westerngitarre bearbeitet er sensationell, auch was Goldbach an „Jazz“ aus seinem Piano lockt, ist nicht von schlechten Eltern. Mit der Eigenkomposition „For some Love“ stellt der Keyboarder seine Qualtäten erneut unter Beweis. Stark auch die Improvisation von „Englishman in New York“, weil die Gitarre kurzfristig keinen Saft hat. Und auf die Version von „Rocket Man“, so der Spitzname David Hanselmanns für seinen Voice-Favoriten Kümmert, wäre auch Sir Elton John stolz gewesen. Mit witzigen Sprüchen und Einlagen lockert Kümmert den Abend auf. Mal lässt er den Ventilator „die nächste Strophe singen“, mal lässt er mit „Mediokrie“ oder „Persiflagen“ Wortschöpfungen vom Stapel, dann scherzt er wieder mit dem Publikum: „Mein Stimmgerät ist kaputt – aber das macht ja nix. Dafür ist die Stimmung hier umso besser!“

Kümmert verzaubert mit seiner intensiven, wandelbaren Stimme, reißt mit, begeistert, und hat jedwede Show oder irgendwelche Kinkerlitzchen gar nicht nötig. Mit seinem begnadeten Gesang und seinem wuchtvollen Gitarrenspiel möchte man ihm immer wieder zurufen: „Yeah, man, you’ve got the blues!“