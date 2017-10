Affalterbach Kanäle befahren und als sanierungsbedürftig erkannt

Dafür wurden Termine in den Jahren 2019/2020 genannt. Das Ingenieurbüro kam darüber hinaus zu dem Schluss, dass weitere Schäden an den Kanälen im Bereich der Hochdorfer Straße und Talstraße, die festgestellt wurden, im Inlinerverfahren behoben werden können. Dies geschieht, ohne die Straße aufzubuddeln. Die aus der Ratsrunde von Claudia Koch (ULA) unter entschuldigendem Hinweis auf ihr fehlendes Fachwissen geäußerte Sorge, dass die nach der sogenannten Aufdimensionierung unterschiedlichen Rohrdurchmesser eventuell zu Überschwemmungen führen könnten, räumte der Schultes aus.

Die Ursache bei großen Überschwemmungen wie der bundesweit bekannt gewordenen in Braunsbach liegt nicht in aus der Tiefe emporschießendem Wasser, sondern darin begründet, dass große Wassermassen über Straßeneinläufe mit großer Wucht hinwegschießen, also gar nicht in die Kanalisation gelangen, erklärte Döttinger. Der Gemeinderat genehmigte die Kanalauswechslung am Ende einstimmig, wie von der Verwaltung vorgeschlagen.