Affalterbach Jüngster Reiseblogger auf dem Weg zum Buch

Doch von vorne. Ein Buch ist schließlich kein Blog im Internet. Man schreibt nicht einfach drauf los und vertraut darauf, dass der Text seine Leser schon finden wird. Also hat Marian Grau die Zeit hoch über den Wolken genutzt, um Fragen an andere Autoren zu sammeln. „Mit welchen Programmen arbeitet ein Schriftsteller?“ „Was ist ein Exposé?“ „Was gehört alles in das Anschreiben an einen Verlag?“

So schwer könne es nicht sein, Antworten zu erhalten, hat sich der 15-Jährige erhofft. Zumindest nicht, wenn er seine Fragen wohldosiert in den entsprechenden Interessengruppen in den sozialen Netzen stellt. Also hat er noch im Urlaub Frage um Frage gepostet. Doch die Facebookgemeinschaft hat überwiegend geschwiegen. Oder sich wenig hilfreich geäußert. „Probier’s einfach mal.“ Ja, gut.