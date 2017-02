Affalterbach Industriegebiet stellt die Wehr vor besondere Aufgaben

Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Tagesverfügbarkeit sei die weitere Entwicklung der Wehr interessant. Zumal nicht vorhersehbar sei, wie sich das Gewerbegebiet weiter entwickle. Schon jetzt sei es so, dass etwa wegen der dortigen Motorenprüfstände „unsere Wehr nicht mit der von anderen, gleich großen Orten zu vergleichen ist“, sagte Sascha Hähnig.

Aktuell verrichten 48 Feuerwehrangehörige in der Einsatzabteilung ihren Dienst, davon eine Frau. Das Durchschnittsalter der Abteilung ist mit 29,9 Jahren vergleichsweise jung. Der Jugendfeuerwehr gehören 17 Jugendliche zwischen10 und 17 Jahren an, die Altersabteilung besteht aus 15 Angehörigen. Besonders erfreulich für Sascha Hänig: Inzwischen hätten – was keinesfalls selbstverständlich sei – alle die gleichen Ausgehuniformen. „Damit zeigen wir, dass wir eine Wehr sind, und es keine Unterschiede zwischen den Abteilungen gibt“, so Hänig, der sich für die bereigestellten Mittel beim anwesenden Bürgermeister Steffen Döttinger bedankte.

Das Gemeindeoberhaupt informierte darüber, dass die Feuerwehrsatzung in diesem Jahr überarbeitet werden müsse. „Dabei werden auch die Einsatzgelder angepasst“, stellte Döttinger in Aussicht: „Diese werden wir eher nach oben erweitern“, lautete seine erfreuliche und anerkennende Botschaft.