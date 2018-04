Affalterbach In 125 Minuten durch 125 Jahre

125 Jahre wird der Liederkranz heuer alt – und das soll groß gefeiert werden: zunächst mit einem Festakt für geladene Gäste, am 23. Juni dann mit einem Jubiläumskonzert für jedermann. Der Titel: „Von Neulich bis Jetzt; In 125 Minuten durch 125 Jahre Liederkranz“. Die Vorbereitungen für das Konzert laufen schon jetzt auf Hochtouren. Beide Chöre des Liederkranzes sind feste am Proben. Zu Gehör werden unter anderem bei den Tradis „Der Lindenbaum“, „Amazing Grace“ oder „Dir gehört mein Herz“ kommen. Die App Stream Singers werden mit „Seasons of Love“, „What a wonderful World“ oder „Girls, Girls, Girls“ auf der Bühne zu hören sein.