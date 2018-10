Affalterbach Großer Auftritt für eine große Idee

Marian Grau wird bei der Konferenz als zweiter Sprecher auftreten und vom Alltag mit seinem Bruder berichten, der an einer Stoffwechselerkrankung starb, als Marian neun Jahre alt war. Er möchte aus seinem Buch erzählen, vom Alltag mit seinem kranken Bruder, dessen Tod und der Zeit im Kinderhospiz. „Ich möchte den Leuten die Angst vor einem Kinderhospiz nehmen.“ Er wird darüber berichten, wie es sich heute lebt, und: „Wie mein Bruder mich überall hinbegleitet.“ Er sagt das mit einem Lächeln und verwendet oft das Wort „wir“, wenn er von seinen Reisen erzählt, über die er mit 14 Jahren das Buch „Bruderherz: Ich hätte Dir so gern die ganze Welt gezeigt“ schrieb, nachdem er als „jüngster Reiseblogger Deutschlands“ bekannt wurde. 850 Zuschauer werden Marian bei der Konferenz TEDx in Münster im Großen Haus des Theaters Münster erleben, später werden alle Vorträge auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

14 Millionen Abonnenten hat der TEDx-Youtube-Kanal mittlerweile und knapp drei Milliarden Aufrufe. Insgesamt zehn Sprecher berichten in ihren Beiträgen mit einer Dauer von höchstens 18 Minuten über ihre Idee. Alle in diesem Jahr unter dem Titel „Discover the Unknown – Entdecke das Unbekannte“. Darin geht es Sherin Khankan, der ersten weiblichen Imamin Dänemarks, darum, wie es ihr gelingt, Freiräume für Frauen zu erkämpfen oder um den ehemaligen Insektizid-Hersteller Hans-Dietrich Reckhaus, der heute Insekten rettet, für Biodiversität kämpft und daraus ein Geschäftsmodell entwickelt hat.

Zur Konferenz nach Münster wird Marian gemeinsam mit seiner Familie reisen und hat dafür extra eine bereits geplante New York-Reise verschoben. Als Vorbereitung hat Marian Mitte September bereits ein Coaching in Köln absolviert. „Hey, das ist keine Mathearbeit“, sagt er schmunzelnd und sagt, damit versuche er sich zu beruhigen. „Ich will erzählen, was mein Bruder und ich schon immer los werden wollten.“