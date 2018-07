Affalterbach - Unbekannte haben am Sonntag zwischen 0 und 11.25 Uhr in der Siegelhäuser Straße in Affalterbach mehrere Fahrzeuge beschädigt und einen Schaden von mehr als 1.300 Euro verursacht. Bei einem Mazda und einem Mercedes, die in Richtung Ortseinfahrt geparkt waren, beschädigten sie die Außenspiegel. An einem VW zerschlugen sie das Spiegelglas auf der Beifahrerseite und warfen eine bepflanzte Terrakottaschale gegen die rechte vordere Aluminiumfelge. An einem Skoda, der in Fahrtrichtung Hochdorfer Straße geparkt war, zerkratzten sie die linke hintere Tür. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, entgegen.