Affalterbach Genervte Anwohner haben Blechlawine endgültig satt

„Wir haben die Nase voll“, sagt Brigitte Geibel und meint das durchaus wörtlich. Denn der Durchgangsverkehr in Affalterbach, der nach der jüngsten Untersuchung knapp zwei Drittel der Autos und Lastwagen ausmacht, hinterlässt auch Ruß- und Staubpartikel, die beim Fensterputzen die Lappen und das Putzwasser schwarz färbten. „Es ist katastrophal, ich kann tagsüber keine Fenster mehr aufmachen, vielleicht noch vor 5 oder 6 Uhr“, sagt Birgit Rössle. In den vergangenen beiden Jahren habe der ohnehin starke Verkehr noch weiter zugenommen, extrem sei er nun in den Stoßzeiten. Für Brigitte Geibel, Birgit Rössle, Karl Lehmann und Annemarie Paini ist der Anblick der langen und schweren Laster mit Auflieger, die in diesem Moment über den bereits ramponierten Asphalt auf Höhe der Kreisparkasse rumpeln an diesem kalten und ungemütlichen Mittwochabend, wohlvertraut. Sie wohnen in alten Gebäuden direkt an der Winnender-, Marbacher oder Erdmannhäuser Straße. Damit decken sie als Anwohner die am stärksten befahrenen drei Einfallstraßen ab, die sich alle am neuralgischen Punkt treffen – der Ochsenkreuzung. Eine Spitzenbelastung von „knapp unter 18 000 Fahrzeugen“ ermittelten die Ingenieure bei ihrer Verkehrszählung an der berüchtigten Kreuzung. „Einen außerordentlich hohen Schwerlastverkehrsanteil“ hob Wolfgang Schröder in seiner Analyse hervor. „Es wird von Tag zu Tag schlimmer, die Region läuft über vor Verkehr“, bemerkte er drastisch.