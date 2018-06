Affalterbach/Fußball Weg in Richtung Bezirksliga beginnt steinig

Affalterbach - In einem Herzschlagfinale hat sich der TSV Affalterbach am Sonntag die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga gesichert. In doppelter Unterzahl gewann das Team mit 3:2 beim SGV Freiberg II und erreichte so Tabellenrang zwei. Die Erleichterung nach dem Abpfiff war entsprechend groß – der Jubel aber doch gedämpft. Denn mit Luca Grasy und Sascha Diehl waren ausgerechnet die Toptorjäger der Affalterbacher mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Sie sind damit am Mittwoch um 18 Uhr in der ersten Relegationsrunde in Ottmarsheim gegen den TSV Kleinglattbach zum Zuschauen verdammt. „Inzwischen überwiegt bei uns natürlich trotzdem die Freude über das Erreichte. Klar ist aber, dass das jetzt eine harte Nuss wird“, sagt Affalterbachs Coach Mauro Pedace.