Affalterbach/Fußball Spaß, spannende Finals und Wetterkapriolen

Affalterbach - Bereits zum dritten Mal fand am Wochenende der Schwarz & Rohloff Cup in Affalterbach statt. Fast 600 Nachwuchskicker waren in sechs Turnieren von der D-Jugend bis zu den Bambini am Start. Meldungen kamen dabei auch von Vereinen aus Weiler zum Stein, Backnang oder Allmersbach. „Wir legen aber auch Wert darauf, möglichst viele Vereine aus dem näheren Umkreis einzuladen“, betonte Alexander Jünger. Der Jugendtrainer des TSV Affalterbach, der zum Organisationsteam des Cups gehörte, freute sich daher auch über die Teilnahme des FC Marbach, des GSV Erdmannhausen und anderer Vereine aus dem Bottwartal.