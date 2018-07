Affalterbach/Fußball Psychologie? BWL? Auf jeden Fall ganz viel Fußball!

Vom Campus ihrer Uni sind es nur ein paar Kilometer bis zum Hudson River und dann nach Manhattan. „Ich glaube aber nicht, dass wir in der Anfangszeit dazu kommen werden, eine Shopping Tour dorthin zu unternehmen“, sagt die 18-Jährige. Denn die Saison ist kurz, aber heftig. „Das geht von August bis November, meist mit zwei Spielen pro Woche. Und im Dezember sind Prüfungen.“ Kurz vor Weihnachten ist dann der erste Heimaturlaub geplant. Der zweite Teil des Uni-Jahres folgt von Januar bis Mitte Mai. „Da ist es dann etwas lockerer, ab und zu spielen wir ein Turnier“, weiß Paula Ruess.

Die Vorfreude auf das Abenteuer in den USA ist eindeutig größer als die Nervosität. „Natürlich werden mir meine Familie und meine Freunde fehlen. Bisher sind meine Eltern bei jedem Spiel dabei gewesen – ob daheim oder auswärts. Das wird sicherlich komisch, wenn die dann fehlen“, glaubt die Affalterbacherin. „Aber ich bin nicht so der Typ, der groß Heimweh hat. Und dass Lea mit dabei ist, wird sicher eine große Hilfe.“ Vier Jahre will Paula Ruess zunächst einmal an der FDU studieren. „Dann habe ich mein Bachelorstudium beendet. Man kann eventuell noch ein Jahr verlängern. Aber das ist noch weit weg.“

Vier Jahre in die Vergangenheit zurück ist der Zeitpunkt, zu dem sie zum VfL Sindelfingen wechselte. „Mit dem Fußball angefangen habe ich mit fünf Jahren. Die ganzen Jungs aus meiner Grundschulklasse haben im Verein gekickt, und die haben da noch Leute gesucht. Da wollte ich dann unbedingt mitspielen.“ Da es keine eigene Mädchenmannschaften gab, spielte Paula Ruess halt mit den Jungs mit. Kurzzeitig wechselte sie zwischendurch auch mal zu den Biegelkickern Erdmannhausen in eine Mädchenmannschaft. „Aber da spielte ich mit Mädchen zusammen, die ein bis zwei Jahre älter waren als ich. Und als die dann eine Altersklasse hoch gingen, war nicht mehr so richtig Zug drin.“ Sie ging dann noch einmal zurück nach Affalterbach und spielte wieder mit Jungs. „Ich war damals schon in der Fördergruppe. Mit den Jungs zu spielen war ein Vorteil, weil es da mehr zur Sache geht. Wenn man sich da durchsetzen kann, klappt es bei den Mädchen erst recht.“ Doch hier wiederholte sich das Problem: Viele Jungs aus der C-Jugend wurden in die B-Jugend hochgezogen. Als Mädchen durfte sie nicht mit. Dafür hätte sie im DFB-Kader sein müssen, Paula Ruess gehörte aber „nur“ zum wfv-Kader. „Wir haben dann erfahren, dass die in Sindelfingen noch Spielerinnen suchen. Da bin ich mal zum Probetraining gegangen und direkt genommen worden“, erzählt sie.

Dort spielte sie dann zunächst in derB-Jugend-Bundesliga und schaffte schließlich auch den Sprung ins Zweitliga-Frauenteam. „Die Fahrerei hat natürlich sehr viel Zeit gekostet. Die ersten Jahre bin ich viel mit der Bahn gefahren, das hat zum Teil zwei Stunden gedauert. Zuletzt mit Führerschein und Auto war das schon entspannter.“ So „ganz nebenbei“ ging Paula Ruess natürlich noch zur Schule. Nach der mittleren Reife in Ludwigsburg wechselte sie auf die Cotta-Schule in Stuttgart, eine der „Eliteschulen des Fußballs“. Hier hat sie in diesem Jahr ihr Abitur absolviert, Durchschnitt 2,4. „Das hätte besser sein können. Aber es ist okay.“

Immerhin musste sie das alles ja noch mit der Zweitliga-Saison in Sindelfingen verbinden, wo sie zumeist in der Innen- oder Außenverteidigung gespielt hat. „Früher habe ich auch weiter vorne und auf der Außenbahn gespielt. Im Laufe der Zeit bin ich dann nach hinten gerutscht. Ich bin recht zweikampf- und kopfballstark und für eine Verteidigerin auch relativ schnell“, zählt Paula Ruess ihre Stärken auf. Die haben ihr in der abgelaufenen Saison bei insgesamt 22 Partien immerhin 17 Einsätze beschert. Die muss beim VfL Sindelfingen jetzt jemand anderes übernehmen. Denn künftig wird Paula Ruess ihre fußballerischen Qualitäten ja für die Fairleigh Dickinson University in Teaneck/New Jersey auf den Platz bringen.