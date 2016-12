Affalterbach/Fußball „Mein Ziel ist Wembley“

Seit einem halben Jahr stehst Du in England unter Vertrag. Wie hast Du Dich eingelebt?

Inzwischen gut, nachdem ich die ersten acht Wochen im Hotel gewohnt hatte. Jetzt mit der Wohnung ist es natürlich etwas anderes, auch weil meine Freundin und unser Kind hier sind. Die Sprache war anfangs ein Problem. Ich kann gut Englisch, der schnell gesprochene Dialekt ist aber nicht leicht zu verstehen. Das hatte ich anfangs etwas unterschätzt. Jetzt verstehe ich fast alles. Außer unser Trainer flucht, aber dann weiß ich ja auch, was gemeint ist. (lacht)

In der Liga bist Du als Ersatztorhüter bislang nur zu einem Einsatz gekommen. Wie schätzt Du Deine sportliche Situation ein?

Dass ich Nummer zwei werde, wurde von Beginn an klar kommuniziert. An der Situation wird sich wohl vorerst auch nichts ändern. Unsere Nummer eins Colin Doyle spielt brutal konstant, hat keine Wackler. Nicht umsonst steht er im Kader der irischen Nationalmannschaft. Ich darf zumindest im EFL-Pokal für Vereine ab der dritten Liga spielen, der Wettbewerb ist mir daher besonders wichtig. In der Reserve kam ich etwa zehn Mal zum Einsatz, aber dafür bin ich ja nicht hierhergekommen.

Bist Du mit Deinen Leistungen zufrieden?

Im einzigen Ligaspiel gegen Rochdale lief es richtig gut, da haben wir 4:0 gewonnen. Wichtig war für mich auch mein erstes Spiel im Pokal gegen die U23 von Stoke City. Da war es wichtig, fehlerfrei zu bleiben. So haben die Menschen gemerkt, dass da jemand ist, auf den man sich verlassen kann.

Englische Torhüter genießen nicht unbedingt den besten Ruf. Wie empfindest Du denn das Torwarttraining?

Der Schwerpunkt ist auf jeden Fall ein anderer. Hier werden Bälle immer direkt auf die Torhüter geschossen. Sie können alle überragend fangen. Darauf, schnell in die Ecken zu kommen, wird aber kaum Wert gelegt. In Deutschland geht es da mehr in Richtung Beweglichkeit. Ich habe auch geäußert, dass ich das einfach brauche.

Wie schätzt Du das Niveau der englischen im Vergleich zur deutschen dritten Liga ein?

Das ist schwer zu sagen, weil es ganz anders ist. In England sind definitiv die besseren Einzelspieler, dafür ist die Taktik lange nicht so weit entwickelt. Was kein Wunder ist, wenn du oft auch unter der Woche Spiele hast. Und eine Winterpause gibt’s nicht. Dafür bleibt also kaum Zeit. Man fasst sich trotzdem manchmal an den Kopf, wenn die Torhüter den Ball immer nur nach vorne schlagen. Und die Innenverteidiger sind nur darauf ausgerichtet, lange Bälle abzuwehren. Bradford war zuletzt das Paradebeispiel für das Spiel mit langen Bällen, im Sommer wurde aber umgestellt. Und wenn man hier beginnt zu kombinieren, kann man den Gegner oft auseinander nehmen. Das hat gerade anfangs prima geklappt.

Als Tabellenfünfter belegt Bradford einen Playoff-Platz. Ist der Aufstieg das klare Ziel?

Wir haben den Anschluss zu den direkten Aufstiegsplätzen zuletzt leider verloren, weil wir einfach zu oft Unentschieden spielen. Mit den Bolton Wanderers und Sheffield United gibt es auch zwei Vereine, die mit aller Macht hoch wollen. Das Playoff-Finale ist natürlich ein Ziel, auch weil das im Wembleystadion ausgetragen wird. Wie auch das Pokalfinale. Beides zu erreichen, das wäre natürlich ein Traum.