Affalterbach/Fußball Klarer Sieger im Verfolgerduell der Kreisliga A1

Nach der Pause hatte Benningen weiterhin oft den Ball, torgefährlich wurden die Gäste aber nicht mehr. Auch, weil Affalterbach durch die Einwechslung von Daniel Storz auf eine Fünferkette stellte. Und vorne war Affalterbach mit schnellen Angriffen brandgefährlich: Fünf hochkarätige Chancen zwischen den Minuten 54 und 72 – vier davon von Luca Grasy – blieben ungenutzt. Es war aber nur eine Frage der Zeit, wann das 4:2 fallen würde. „Ich hatte in der Phase nie das Gefühl, dass etwas schiefgehen könnte“, so Pedace. Er behielt Recht: Im fünften Versuch schob Grasy auf Vorlage von Sascha Diehl zum 4:2 ein (75.). Die Moral der Gäste war gebrochen und Joker Marco Weitbrecht gelang sogar noch das 5:2 (83.). Erstmals in dieser Saison klettert Affalterbach damit auf Rang zwei.

Auf Platz vier zurück fiel im engen Tabellenfeld der TSV 1899 Benningen. „Dieses Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass viel Ballbesitz nicht automatisch zum Erfolg führt. Leider ist es uns nicht gelungen, in Führung zu gehen – nur dann hätten wir wohl eine Chance gehabt“, so Benningens Trainer Rainer Schreiber, der dem Gegner bescheinigte, „clever umgestellt“ zu haben. Seine Mannschaft habe vor der Pause einfach zu viele Chancen vergeben, zumindest in Sachen Einstellung erkannte der Coach bei seiner Elf aber „gegenüber der Vorwoche einen Schritt nach vorne“. TSV Affalterbach:

Volz – Dressler (49. Kretschmer), Istrefi, Haußmann, Stephan (56. Storz) – Qerimi (71. Weitbrecht), Bytyqi, Skoko – Sejdovic (46. Holl), Grasy, Diehl. TSV 1899 Benningen:

Rohland – Schreckenberger (78. Bunderla), Schnalke (20. Lauer), Rewitzer, Moser (86. M. Heim)– Kolder, Hill, Ferrara, D. Heim – Flamm, Djurdjevic (46. de Capua).