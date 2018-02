Affalterbach/Fußball Gemischte Gefühle nach der Hinrunde

Nach den ersten 90 Minuten der laufenden Runde hatte es danach keineswegs ausgesehen, denn man legte einen kapitalen Fehlstart hin: Mit 1:6 ging das Team um Kapitän Nermin Skoko zum Auftakt gegen den FV Ingersheim unter. Bis zur Winterpause sammelte man dann in der Folge aber immerhin doch noch 26 Punkte ein. Als Tabellensiebter tummelt sich der TSV damit in der Siebenergruppe, die nach Lage der Dinge Platz zwei und die mit diesem verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrelegation unter sich ausmachen wird. „Zwar ist auch Spitzenreiter SV Pattonville keine überragende Mannschaft, aber der Vorsprung ist schon viel zu groß, um sie noch einzuholen, denn die Verfolger werden sich gegenseitig die Punkte wegnehmen“, sieht der Coach die Meisterschaft als längst entschieden an. Zur Frage der Qualität der Staffel A1 hat er ohnehin eine ganz eigene Meinung: „In der Breite ist die Liga stark. In der Spitze in meinen Augen nicht. Ich sehe keine Mannschaft, die nach dem Aufstieg in der Bezirksliga mithalten könnte“, urteilt Pedace auch mit Verweis auf Vorjahresmeister TSV Grünbühl, der eine Etage höher momentan abgeschlagen das Tabellenende ziert.