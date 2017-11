Affalterbach Für schöneres Katzenheim

Affalterbach - Der Tierschutzverein Feline Wolfsölden lud am Sonntag zum Adventsmarkt in der Alten Kelter in Affalterbach ein und verbreitete dem Wetter entsprechend schon ein wenig vorweihnachtliche Stimmung. Der gemeinnützige Verein kümmert sich um verwahrloste Katzen und gibt diesen seit 2009 in Wolfsölden ein Zuhause. Etwa 16 Samtpfoten stehen derzeit unter dem Schutz der Tierfreunde. Der ehrenamtliche Verein finanziert sich aus Geld- und Sachspenden. Auch Futterspenden sind für die Helfer wie bares Geld. Zweimal im Jahr veranstalten die etwa 40 Mitglieder einen Markt mit Bewirtung. Alle Einnahmen kommen dem Verein zugute und helfen den Katzen ein, noch schöneres Heim zu bekommen.