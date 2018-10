Affalterbach Frust nach Tankstellen-Aufbruch ist groß

Die Labag betreibt zwei Tankstellen in Marbach und Affalterbach. Doch der Frust über den nächtlichen Aufbruch in der Nacht auf den 3. August sitzt bei Jürgen Häußermann tief: „Wir beklagen einen erheblichen Verlust an Bargeld.“ Wie hoch die Summe aus dem Automaten genau ist, will der Labag-Chef nicht verraten, um die Einbrecher-Szene nicht unnötig anzulocken, doch im Hinblick auf mögliche künftige Versuche stellt Häußermann klar: „Die Tankstelle ist jetzt viel besser geschützt.“ Wobei er Details ebenfalls nicht verraten will: „Einbrecher gehen oft sehr systematisch vor.“ Immer noch schockiert ist Jürgen Häußermann darüber, wie unverfroren die maskierten Täter gegen 3 Uhr nachts agierten. „Die haben eine Stunde lang in aller Seelenruhe den Automaten bearbeitet. Dass sie dabei eine Videokamera filmte, störte die Täter überhaupt nicht.“Die Polizei tappt noch im Dunkeln. Die Anzeige sei „gegen unbekannt“ an die Staatsanwaltschaft Stuttgart weitergegeben worden, teilt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, mit. Die Täter seien vermummt gewesen, sodass die Polizei auch nach der Auswertung der Videoaufzeichnungen keine Verdächtigen feststellen konnte. Die Ermittlungen könnten aber jederzeit wieder aufgenommen werden, etwa wenn die Polizei mögliche Kriminelle in anderen Fällen festnehme. „Ein Täter hatte zum Beispiel eine auffallend große Nase und war sehr schlank“, so Schächtele.