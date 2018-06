Affalterbach Frontaler Zusammenstoß auf Kreisstraße

ine leicht verletzte Person und 25 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwischen Remseck-Hochdorf und Affalterbach. Ein 50-Jähriger fuhr in einem Alfa-Romeo auf der Kreisstraße 1669 von Hochdorf in Richtung Affalterbach. In einer engen Linkskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts auf den Grünstreifen, lenkte seinen Wagen auf die Fahrbahn zurück, übersteuerte und kam nach links auf den dortigen Grünstreifen. Er lenkte seinen Alfa-Romeo dann nach rechts auf die Fahrbahn zurück und stieß mit dem entgegenkommenden Honda eines 47-Jährigen frontal zusammen. Der 47-Jährige hatte seinerseits versucht, den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu vermeiden.