Affalterbach/Erdmannhausen Affalterbacher Post kehrt zurück

„Das ist alles andere als ideal“, sagt Hugo Gimber, Presseprecher der Deutschen Post AG. Für die Kundschaft sei es auf jeden Falls besser, wenn sich ihre Postfiliale in einem „normalen Geschäft“ befinde, „denn dann haben die Bürger meistens die Öffnungszeiten des örtlichen Einzelhandels“. Doch der Post AG ist es bislang nicht gelungen, in Affalterbach einen passenden Partner für die Filiale zu finden. Im August des vergangenen Jahres hatte die Betreiberin der Postfiliale die Schließung aus „betriebswirtschaftlichen Gründen“ angekündigt, weil die Postbank sich aus ihrem Laden zurückzog (wir berichteten). Weil die Post gesetzlich dazu verpflichtet ist, Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern eine Postfiliale zu bieten, hat das Unternehmen nun selbst den Raum in der Winnender Straße gepachtet und schult in diesen Tagen zwei Mitarbeiter, die der Kundschaft künftig abwechselnd zur Verfügung stehen werden. „Dass wir die Filiale selbst betreiben, ist grundsätzlich eine Interimslösung“, kündigt Post-Sprecher Hugo Gimber an. Solche Arangements sind nach der voranschreitenden Aufgabe der Postämter äußerst selten. Im Moment sei die Suche in Affalterbach zwar abgeschlossen. Doch er hofft, „dass sich noch etwas auftut“ und ein externer Partner gefunden werden kann, so Hugo Gimber.