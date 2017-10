Affalterbach - Ein Einbruch hat sich am Freitagabend in Affalterbach ereignet. Der Täter gelangte in der Zeit von 18 bis 22.40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Bogenstraße. Er hebelte eine Wohnungstür auf und durchsuchte dann Räume und Schränke. Der Einbrecher lüchtete mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Wohnungstüre ist nicht bekannt.