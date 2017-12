Affalterbach Ein Wonder am zweiten Weihnachtsfeiertag

Auf der Bühne konnte Fräulein Wonder auch Wolfgang Sejlé in ihrem Programm begrüßen. Der präsentierte mit seinen „Goodsle“ kurze Lieder, die er im Stil von Frank Sinatra und Co. singt, allerdings auf Schwäbisch. Diese textet er nach wahren Begebenheiten. Dabei sei es ihm wichtig, dass das Original wie das schwäbische Pendant klingt. So wird aus „Strangers in the night“, „Schengat se mr Zeit“ und aus „Jingle Bells“ wird „Klingla soll’s“. Zum Ende der ersten Hälfte des Abendprogramms hat es sich Fräulein Wommy Wonder auch nicht nehmen lassen, noch ein Duett mit Wolfgang Sejlé zu schmettern.

Das Programm „Echt jetzt?!“ beinhaltet aktuelle Themen, wichtig ist Wonder dabei der Tiefgang des Gesprochenen. Perfektion sei dabei aber gar nicht ihr Steckenpferd. „Perfektion kann vieles kaputt machen“, so Wommy Wonder. Deswegen setzt sie auf Improvisation und hofft jedes Mal auf ein interaktives Publikum, denn „es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Programm einfach nur runterrattert“. Nach der Pause folgten weitere Goodsle von Wolfgang Sejlé, und Wommy tauchte ins Thema Weihnachten ein. Familienverhältnisse, Geschenke und Plätzchen backen – alles Dinge, die man falsch deuten kann, wie Wommy selbst sagte. Neben Wommy lernten die Gäste auch Elfriede Schäufele kennen, die gegen Ende durchs Publikum „fegte“.