Affalterbach - Fast ein Jahr ist es her, da hat das umgestaltete Heimatmuseum wieder seine Pforten geöffnet. Am Freitagnachmittag wurde es um zwei hübsche Exponate ergänzt. Erwin Haas hat die evangelische Kirche und die Aussegnungshalle am Friedhof als Modelle gebaut und dem Museum geschenkt. Zudem gewährten die Archivare Wolfram Berner und Torben Singer Einblick in ihre Arbeit im Ortsarchiv.

Der Schultes bedankte sich beim 80-jährigen Erwin Hass für die Spende. „Ich bin begeistert über die Detailgenauigkeit“, lobte Bürgermeister Steffen Döttinger den Erbauer. Selbst Abfallcontainer und Gartenschlauch gibt’s in Miniatur zu sehen. Nur ein paar Schritte entfernt steht die evangelische Kirche im Original. „Ich bin mit dem Meterstab ums Gebäude gerannt“, erklärte der Hobbybastler. Die Leute hätten sich bestimmt gewundert. Er habe vor Ort messen müssen, weil er nicht ausreichend Pläne für sein Model bekommen hatte. Das sei bei der Aussegnungshalle leichter gewesen.

Die Archivare Torben Singer und Wolfram Berner. Foto: Werner Kuhnle

Beide Modelle hätten aber viel Tüftelei bedeutet. Und er hat verwendet, was er um sich gefunden habe. Korken wurden ebenso verbaut, wie Kunststoffplatten oder echte Gewächse. „Es hat mir Spaß gemacht zu improvisieren“, so Haas. Und er baute blinde Fenster ein, damit er das Inventar nicht auch noch basteln musste. „Wir werden eine würdigen Platz finden“, ist Annemarie Paiani, Mitbegründerin des Museums, überzeugt. Platz gibt es, seit der Schuppen hinter dem alten Museum gebaut wurde, genug. Das Ortsarchiv, das sich zunächst ebenfalls im alten Museumsbau befand, wurde 2015 in einen modern ausgestatteten Raum umgesiedelt.

„Der Neubau ist ein sehr gutes Archivmagazin in passender Kombination mit dem Museum“, lobte Wolfram Berner den Zustand. Das sei optimal gelöst. Vorn, nach dem Eingang, gibt es eine alte Schusterwerkstatt, eine Sattlerei und eine Waschküche sowie eine Schneiderwerkstatt. Der verschlossene Raum dahinter wird permanent auf 18 Grad temperiert und bei 55 Prozent Luftfeuchtigkeit gehalten. So lässt sich das Papier am besten erhalten, erklärte Berner, der auch zu berichten wusste, dass früher Papier aus Lumpen hergestellt wurde und dieses länger haltbar sei, als industriell gefertigtes.

Auch der Archivar Torben Singer, der im Auftrag der Gemeinde das Gemeindegedächtnis seit April bearbeitet, freut sich über die guten Arbeitsbedingungen. „Ich habe einen schon sehr gut vorsortierten Bestand vorgefunden“, erklärte Singer. 50 000 Euro wurden vom Gemeinderat für das Projekt genehmigt, erklärte der Schultes. Allein 18 000 Euro musste für die Spezialreinigung aufgewendet werden.

Der Bestand gliedert sich in zwei Bündel. Der erste Teil umfasst die Jahre 1693 bis 1936. Das zweite Paket beinhaltet Dokumente zwischen 1694 bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Zunächst würde gesichtet, was da ist, erklärte Singer sein Vorgehen. Dann würde man strukturieren, damit man einen besseren Überblick erhalte. Schließlich gestalte man daraus ein Findbuch. Dort könne jeder Einsehen, was im Archiv enthalten ist.

„Insgesamt ergeben sich 100 laufende Meter Dokumente“, erklärte Singer. „Die Bürgermeisterrechnung von 1693 ist das älteste Dokument.“ Und das Wertvollste im Bestand. Alte, noch versiegelte Wahlzettel seien das Kurioseste. Aber nur der gesamte Bestand zeige die Entwicklung von einer landwirtschaftlich geprägten zur industriell florierenden Bottwartalgemeinde.