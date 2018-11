Affalterbach Ein Herz für Kranke

Der Begriff Nesteln bedeutet, „sich mit den Fingern an etwas zu schaffen zu machen“, erklärt Ingrid Steidle die ungewöhnliche Bezeichnung des textilen Produkts, das in gemeinschaftlicher Arbeit genäht werden soll. Steidle bildet zusammen mit Bärbel Köder den Vorstand bei den Landfrauen. Sie weiß, dass Demenzkranke gerne „an irgendetwas rumfingern, also nesteln“. Deshalb sind die etwa 80 auf 80 Zentimeter großen Decken, die man auf den Schoß legen kann, bei der Personengruppe äußerst beliebt. Der Clou ist der Knistereffekt. „Wir verwenden Schlauchfolie wie sie beim Braten zum Einsatz kommt“, erklärt Steidle und fährt fort, den Aufbau zu erklären: „Entweder kommt die Folie als mittlere Schicht in die Decke oder sie wird, was einfacher und ebenso effektiv ist, hinter eine Applikation gelegt, die wiederum auf die Decke genäht wird“. Auch Helferin Maria Dettmar müht sich bereits mit dem Stoffungetüm ab, das sie parallel zu den Begleitgeräuschen der Maschine, unter dem Nähmaschinenfuß vorwärts gleiten lässt, damit die Naht an der richtigen Stelle sitzt.