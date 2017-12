Affalterbach Ein Geburtstag mit Fackeln und Musik

Hell und licht war es bei der Geburtstagsfeier an der Hütte. Dafür sorgten wie in jedem Jahr die Technikgruppe des DRK Affalterbach mit Scheinwerfern, aber auch mehrere Feuer, die zugleich angenehm wärmten. Wie es sich für eine Geburtstagsfeier gehört, war auch Musik mit dabei. Der Posaunenchor unter Leitung von Grigori Puschanski präsentierte dieses Mal auch internationales Liedgut. Bei „Go, Tell It on the Mountain“ und „Hark the Herald Angels Sing“ konnten die meisten Gäste mangels Textsicherheit leider nur die Melodie mitsummen, was sie jedoch bei deutschsprachigen Klassikern wie „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ sogleich wieder wettmachten.