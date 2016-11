Affalterbach - Auf Zigaretten und Bargeld hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 5 Uhr in ein Geschäft in der Marbacher Straße in Affalterbach einbrachen. Zunächst verschafften sich die Diebe Zugang ins Innere des Ladens und entwendeten dann eine vierstellige Summe Bargeld aus verschiedenen Kassen und Behältnissen. Anschließend räumten sie die Tabakwaren-Auslage aus. Zwei kleine Container, in denen sich angelieferte Zigaretten befanden, hebelten die Unbekannte auf und stahlen auch deren Inhalt. Der Wert der Zigaretten beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Vermutlich wurden die Tabakwaren zum Abtransport in ein größeres Fahrzeug geladen. Einer Zeugin war im Bereich des Tatorts ein silberner Kombi aufgefallen, an dem vermutlich ein Frankfurter Kennzeichen (F) angebracht war. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 071 44 / 90 00, entgegen.