Affalterbach Die Haare schneiden lassen für den guten Zweck

Dieser Schicksalsschlag liegt nun drei Jahre zurück, und Sina Kindermann hat in ihrer Trauer den Mut gefasst, anderen Betroffenen helfen zu wollen. Deren Leid im Kampf gegen den Krebs, sofern möglich, zumindest zu lindern. „Es geht darum, ihnen ein Stück Normalität zu geben“, sagt sie. Die 27-Jährige hat deshalb einen Haarspendetag samt Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, der am Samstag, 30. Juni, – auch in Gedenken an ihre Mutter – stattfinden wird. Jeder, der eine Haarlänge von mindestens 27 Zentimetern hat, kann an diesem Tag zwischen 12 und 19 Uhr für den guten Zweck seine Haare lassen.