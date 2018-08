Affalterbach Das Herz des Rock’n’Roll schlägt auf dem Lemberg

Risk traten übrigens in ungewöhnlicher Besetzung auf, wie einer der Gitarristen, Dietmar Klein, zu Beginn erklärte: Am Schlagzeug sorgte Günter Wiedemann für Rhythmus und Power, Bertram Schulz überzeugte durch seine Stimmgewalt nicht nur beim normalen Gesang, sondern auch in der Kopfstimme, und Vitek Spacek legte Gitarrensoli hin, dass fast die Saiten zu glühen begannen. Nicht minder beeindruckend der Auftritt der Stammbesetzung: Bei Titeln wie Glenn Freys „This way to happiness“ brillierte Thomas Hunke am Saxofon, Dietmar Klein holte mit zahlreichen tollen Soli nicht nur aus seiner Gitarre, sondern auch aus dem begeisterten Publikum alles heraus, Christophe Schwarz zauberte auf dem Keyboard und Frieder Ege ebenfalls auf der Gitarre.

Für das größte Gänsehautfeeling des Abends aber sorgte der Bassist und Sänger Michael Ott, der Deep Purples „Child in Time“ trotz einer aufziehenden Erkältung fast schon unheimlich authentisch präsentierte. Mit seiner lakonischen Bemerkung „Jetzt isch die Stimme völlig im Arsch“ holte er das Publikum jedoch schnell wieder zurück auf den Lemberg. Wer es übrigens noch nicht wusste: Dort ist „the heart of Rock’n’Roll still beatin‘ – in Cleveland, Detroit, Affalterbach“, wandelte die Band den Text leicht ab. Auch sonst setzten die acht Vollblutmusiker immer wieder eigene Akzente, vor allem bei den zahlreichen beeindruckenden Soli. Von einigen Bands gab es gleich mehrere Titel, die Risk wie auch das Publikum „schon fast das ganze Leben lang begleiten“, wie Ott sagte: Manfred Mann‘s Earthband war vertreten mit „Blinded By the Light“ und „We Came For You“, direkt ans Publikum gerichtet, Whitesnake mit „Here I Go Again“ und „Is This Love?“, und auch von Deep Purple, Queen, der Little River Band und Foreigner gab es gleich ein ganzes Hitpaket.

Nur zwei kurze Pausen legte die Band ein, und als sie gegen 23 Uhr Feierabend machen wollte, forderte das begeisterte Publikum nicht nur eine, sondern zwei Zugaben: Dem sanft-rockigen „Music“ von John Miles folgte mit „Black Night“ ein weiterer Deep-Purple-Klassiker, der in Überlänge bis zum allerletzten Ton regelrecht zelebriert wurde. Erst dann machten sich die „Night Owls“ auf den Heimweg.