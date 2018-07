Affalterbach/Dart Jedes Mal wie ein großes Klassentreffen

Affalterbach - Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der Dart Club Wolfsölden in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Mitternachtsturnier. Die Zahl der Meldungen lag mit etwas mehr als 80 zwar etwas unter dem Wert der Vorjahre, doch freute man sich beim DCW dennoch über den großen Zuspruch. „Viele kommen schon seit Jahren zu unserem Mitternachtsturnier. Auch aus Niedersachsen, Bayern und der Schweiz gibt es Meldungen“, sagte der DCW-Vorsitzender Carsten Strecker. „Bei unserem Turnier gibt es eine interessante Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, die noch nicht lange dabei sind“, so Strecker, der selbst auch am Start war. Er wollte möglichst lange im Turnier bleiben, hatte sich jedoch kein Ziel gesteckt, was eine bestimmte Platzierung anging. Wie andere Teilnehmer auch betonte er den Freizeitcharakter der Veranstaltung. „Das Turnier ist nicht für uns, sondern für unsere Freunde. Das ist jedes Mal wie ein großes Klassentreffen“, sagte der Vorsitzende. Auch für Marko Puls, einer der erfahrenen Spieler des DCW, stand der Spaß im Vordergrund. „Ich freue mich, viele alte Bekannte zu treffen. Natürlich will ich so weit wie möglich kommen, aber ein konkretes Ziel habe ich mir nicht gesetzt“, sagte Puls, der im Juni mit der ersten Mannschaft des DCW den Bundesliga-Aufstieg feierte.