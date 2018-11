Affalterbach/Dart Im schlimmsten Fall droht ein Duell mit Michael Unterbuchner

Andererseits sei ein Mann wie Unterbuchner in der Bundesliga nicht unschlagbar. „Wir haben ihn auch schon geknackt, gegen mich hat er noch nicht gewonnen“, sagt Puls. Und in der Bundesliga werde ja auch nur best of five gespielt, also relativ kurz. Da könne es schon mal möglich sein, auch so einen Spieler zu schlagen. „Aber so wie er derzeit spielt, wäre das natürlich sehr schwer.“

Der DC Wolfsölden ist derzeit der einzige württembergische Verein in der Bundesliga, aus Baden ist noch der Dartpub Walldorf mit dabei. „Aus dem Landesverband sind es also nur zwei Teams. Da sind wir schon stolz drauf, dass wir einer dieser beiden sind. Das war jahrelange Aufbauarbeit“, erklärt Marko Puls. Und die ersten beiden Spieltage (pro Spieltag gibt es für jede Mannschaft zwei Begegnungen) sind für die „Wölfe“ auch richtig gut gelaufen. Als Aufsteiger holten sie in vier Partien einen Sieg und drei Unentschieden. Die Stärke des Teams liege zum einen in der Erfahrung und zum anderen in der Mischung: „Wir haben vier sehr gute Spieler. Darunter sind Erik Trautfest, Chris Kotal und ich, die alle schon in der Bundesliga gespielt haben. Zudem Jan Parsdorfer, der im Jugendbereich schon sehr hochklassig aktiv war. Hinzu kommen eine Reihe gestandener BW-Liga-Spieler“, erklärt Marko Puls.

Kelheim ist für ihn am Samstag aber der absolute Topfavorit – auch ohne Unterbuchner und obwohl das Team derzeit mit 4:4 Punkten knapp hinter dem DC Wolfsölden liegt. „Für mich zählen sie trotzdem zu den Spitzenmannschaften der Liga“, so Puls. Mit dem zweiten Gegner, Gastgeber Dartteam Essenbach, kann er dagegen wenig anfangen. „Die sagen mir gar nichts, da kann ich die Spieler nicht einschätzen.“ Fakt ist, dass Essenbach mit 1:7 Punkten derzeit Tabellenletzter der Bundesliga Süd ist. Gut möglich also, dass die Wölfe am Samstag weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln werden.