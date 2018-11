Affalterbach/Dart Erste Niederlage, aber auch der zweite Sieg

Doch Marko Puls betont auch: „Kelheim hat sich gegen uns extrem langmachen müssen. Sie haben in drei Spielen am Ende ein High Finish benötigt, um die Partien zu gewinnen.“ Das bedeutet, dass man den Satz von 100 Punkten oder mehr mit drei Darts beenden muss. Nach den acht Einzeln hatten sich die Wolfsöldener ein 4:4 erspielt und waren nach Sätzen sogar besser. Doch dann gingen drei der vier Doppel verloren, lediglich Puls und Jan Parsdorfer setzten sich in ihrem Match durch. Wie knapp die ganze Sache war zeigt auch die Tatsache, dass beide Teams am Ende 24 Sätze für sich entschieden hatten.