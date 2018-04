Affalterbach/Dart Die Qualifikation zur Bundesliga ist geschafft

Denn: Erst vor rund vier Wochen wurde das Team baden-württembergischer Pokalsieger. Nun ist man nach 14 Siegen in 16 Spielen eben auch noch Meister in der BW-Liga. „In dieser Liga, in der wir sind, kannst du zwei Titel holen. Das haben wir jetzt gemacht“, sagt Marko Puls, das Aushängeschild des Vereins. Puls war einst Dart-Profi. Als er vor vier Jahren zum DC Wolfsölden kam, wurde mit ihm umstrukturiert. „Wir haben alles neu aufgestellt mit dem Ziel, irgendwann den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen“, berichtet Vorstand Olaf Kurz. Nun ist man also kurz davor. „Das haben wir auch Marko zu verdanken“, sagt sein Teamkamerad Billy Michalakopoulos. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler, sozusagen eine Legende hier in der Region. Wenn du so jemandem im Team hast, dann spielst du einfach anderen Dart“, erklärt er und fügt an: „Das Potenzial war da in der Mannschaft, aber das Team war ein anderes. Der Teamgeist hat sich erst so richtig durch Marko entwickelt. Er ist extrem wichtig für uns.“